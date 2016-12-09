В повестке дня саммита ЕС пока нет продления экономических санкций против России - дипломат
В повестке дня предстоящего саммита Евросоюза, запланированного на 15-16 декабря в Брюсселе, пока нет вопроса о продлении экономических санкций для России за агрессию к Украине.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, об этом в пятницу сообщил журналистам высокий европейский дипломат.
«Подготовительная работа уже началась. Но повесткой дня сейчас этот вопрос не предусмотрен. Хотя я не могу прогнозировать, какой будет окончательная повестка дня», - сказал он.
При этом дипломат напомнил, что применение санкций в отношении России связано с выполнением ею Минских договоренностей.
«У нас еще есть время, потому что срок действия истекает только 31 января», - добавил он.
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Как сообщал УНИАН, 1 июля экономические санкции в отношении России были продлены до 31 января 2017 года. Санкции ЕС предусматривают ограничение сотрудничества с российскими банками, сокращение импорта и экспорта, торговли, в частности, нефтью, газом и вооружением.
Решение было обнародовано 2 июля 2016 года в Официальном журнале ЕС.