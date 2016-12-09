ГПУ получила официальное сообщение относительно статуса Януковича в России

Генпрокуратура получила официальное уведомление о статусе экс-президента Виктора Януковича в РФ. Соответствующий документ направил в ГПУ вместе с заявлением об отказе принять подозрение в государственной измене адвокат Януковича Виталий Сердюк, пишет «РБК-Украина».

В частности, в документе отмечается, что Янукович получил свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, которое было выдано ему 26 ноября 2015 года УФМС России по Ростовской области. При этом отмечается, что вид Януковичу выдали только на год.

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Однако, позже срок действия был продлен еще на год - до ноября 2017 года.

"Свидетельство о предоставлении временного убежища является документом, удостоверяющим личность его владельца и подтверждает законность нахождения этого лица на территории Российской Федерации, - сказано в документе. - Лицо, получившее убежище, не может быть возвращено против его воли на территорию государства своей гражданской принадлежности (своего прежнего обычного места жительства)", - говорится в свидетельстве.

Напомним, сегодня защита Януковича не приняла подозрения в госизмене, которую ему объявил генпрокурор.

Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича Виталий Сердюк считает подозрение в государственной измене необъявленной и назвал свои аргументы. Соответствующее заявление он передал в ГПУ.

В представленном документе, который составлен на имя Юрия Луценко, речь идет о возврате объявленной подозрения и аргументированно, почему ее следует считать негласной.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева зачитал экс-президенту Януковичу сообщение о подозрении.

"Сообщаю, что вы, Янукович Виктор Федорович, подозреваетесь в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти Российской Федерации, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, и ведение агрессивной войны, то есть преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 110, ч.2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины", - заявил тогда Луценко.