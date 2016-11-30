Луценко об основаниях для суда над Януковичем: он сам признал просьбу к Путину ввести войска

Об этом Луценко заявил во время брифинга, сообщает телеканал "112 Украина".

"Он подозреваемый. Почему этого дела раньше не могло быть? Потому что Виктор Федорович... сам на пресс-конференции заявил, что он подписал это письмо. Оригинала письма нет, поэтому нам было нужно его признание. Сейчас проходят официальные экспертизы, что это он был в телевизоре, это его голос, и он это заявил. Три экспертизы будут завершены в кратчайшие сроки. После этого мы перейдем к предъявлению обвинительного акта Януковичу. Уверен, это будет основанием для судебного преследования, и очень надеюсь на объективность и сжатые сроки судебного процесса", - заявил Луценко.

Как сообщалось, 4 марта 2014 года на внеочередном заседании Совета безопасности ООН постоянный представитель РФ в ООН Виталий Чуркин заявил, что Янукович направил владимиру Путину письменную просьбу использовать российские вооруженные силы для защиты населения Украины».

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1 марта 2014 года Совет федерации РФ единогласно дал согласие Путину на использование вооруженных сил в Украине "с целью нормализации общественно-политической ситуации в этой стране". Позже это решение было официально отменено, однако российская агрессия не прекратилась.

25 ноября на пресс-конференции в Ростове-на-Дону Янукович подтвердил, что просил Путина ввести войска в Украину.

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"Этот документ действительно был, было эмоциональное решение каким-то образом повлиять на наступление незаконных военных формирований, на насилие на Донбассе", - сказал Янукович.

При этом он считает, что такая просьба "не была реализована". По словам Януковича, он обратился к Путину из-за желание «каким-то образом защитить этих людей».