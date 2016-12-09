Адвокат вернул ГПУ подозрение Януковичу в госизмене - СМИ

Адвокат экс-президента Украины Виктора Януковича считает подозрение в государственной измене необъявленным и назвал свои аргументы. Соответствующее заявление он передал в ГПУ, сообщает "РБК-Украина".

Читайте такжеГПУ готова отправить в Россию следователя для допроса Януковича: готовят запрос

В переданном документе, который составлен на имя Юрия Луценко, говорится о возвращении объявленного подозрения и аргументируется, почему подозрение в государственной измене Януковичу следует считать необъявленным.

"Учитывая наличие у Луценко Ю. В. статуса свидетеля в уголовном производстве (по расстрелам на Майдане, - ред.), он не имел права совершать в рамках данного производства, как прокурор, какие-либо процессуальные действия, в том числе сообщать о подозрении другому свидетелю Януковичу В. Ф.", - сказано в заявлении.

Кроме того, защита Януковича апеллирует к нарушению требований Уголовно-процессуального кодекса к процедуре письменного уведомления о подозрении.

Адвокаты заявили, что зачитывая подозрение, Юрий Луценко лишь "создал видимость" выполнения официальных процессуальных действий.

Как сообщалось, генпрокурор Юрий Луценко устно объявил Виктору Януковичу подозрение в государственной измене.