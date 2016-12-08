Климкин назвал проблему, которая мешала найти компромисс по механизму приостановления "безвиза"

Об этом он сказал журналистам в Гамбурге.

"Я хочу сказать сегодня, в чем была проблема. То есть, проблема одна – на одном уровне заключается в том, что Европейский парламент и Европейский Совет, так сказать, боролись за власть, чтобы показать, кто в конце концов больше делает для европейских граждан", – заявил министр.

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"Второй момент, конечно, связан с национальным уровнем, с ситуацией с миграцией, с ситуацией с террористическими актами. И в этой связи с выборами, которые состоятся, и мы это полностью политически преодолели", – сказал Климкин.

"И, конечно, все равно есть не только безвизовый режим для нас и для Грузии, но есть безвизовый и для Турции... И теперь вопрос тоже закрыт, теперь на сегодняшний день это ряд технических голосований", – добавил Климкин.

Как сообщал УНИАН, 7 декабря в Комитет постоянных представителей (COREPER) от имени Совета ЕС поддержал согласованный с Европейским парламентом компромиссный текст о норме относительно пересмотра механизма приостановки, который может быть применен ко всем действующим соглашениям по визовой либерализации. Соглашение было достигнуто между Советом ЕС, Европейским парламентом и Европейской комиссией в тот же день.

Сегодня профильный комитет Европейского парламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел (LIBE) одобрил компромисс, достигнутый между Европарламентом и Советом ЕС относительно механизма временного приостановления действия безвизового режима с третьими странами.

После этого решение должно быть проголосовано на пленарном заседании Европарламента. Согласно повестке дня, следующее заседание ЕП пройдет с 12 по 15 декабря включительно в Страсбурге. Решение также должно быть утверждено Советом ЕС.

В представительстве ЕС в Украине объяснили, что поскольку комитет постоянных представителей подтвердил соглашение от имени Совета ЕС, норма будет направлена в Европарламент для голосования в первом чтении; после чего она будет представлена Совету ЕС для одобрения.

В ЕС неоднократно заявляли, что введение безвизового режима между ЕС и Украиной возможно только после утверждения в Евросоюзе механизма его приостановки.