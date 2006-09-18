БЮТ согласился с предложением Нашей Украины

Блок Юлии Тимошенко согласился с предложением фракции “Наша Украина” и перенес провозглашение межфракционного депутатского объединения оппозиции на пятницу, 22 сентября.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

В сообщении говорится, что “19 сентября в 12.00 часов в Верховной Раде Украины должно было состояться провозглашение объединенной парламентской оппозиции, однако руководство фракции „Наша Украина” предложило перенести подписание соглашения, поскольку к четвергу НУ должна принять решение о своем парламентском статусе”.

БЮТ заявляет, что “с пониманием относится к ситуации, сложившейся в „Нашей Украине”, и готов перенести дату провозглашения объединенной парламентской оппозиции на дату, предложенную нашими коллегами из НУ. Провозглашение объединенной парламентской оппозиции состоится 22 сентября в 12.00 в помещении кинозала Верховной Рады Украины”.

БЮТ обращается к депутатам всех фракций украинского парламента, которые не вошли в парламентское большинство, с предложением консолидировать усилия для создания объединенной парламентской оппозиции.