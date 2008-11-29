Ющенко избран главой партии единогласно
14:23, 29 ноября 2008Политика
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Сообщает официальный сайт
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО единогласно избран председателем партии «Народный Союз Наша Украина».
Как сообщает официальный сайт “Нашей Украины”, с таким предложением на съезде НСНУ выступил экс-председатель партии Вячеслав КИРИЛЕНКО.
Также делегаты VI отчетно-выборного съезда НСНУ одобрили отчет В.КИРИЛЕНКО о его деятельности в должности председателя партии с апреля 2007 года по ноябрь 2008 года.
Как известно, до этого В.ЮЩЕНКО был почетным председателем «Нашей Украины».
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