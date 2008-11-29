Ющенко возглавил НСНУ

Президент Украины Виктора ЮЩЕНКО избран председателем партии «Народный Союз Наша Украина».

Это корреспонденту УНИАН подтвердили несколько делегатов съезда партии, пожелавшие остаться неназванными.

Собеседники агентства сообщили, что кандидатуру В.ЮЩЕНКО внес на голосование прежний лидер партии Вячеслав КИРИЛЕНКО, который сложил свои полномочия в начале съезда.

Они также не исключали, что состав Совета НСНУ будут избирать в ходе следующего этапа съезда партии.

Как известно, до этого В.ЮЩЕНКО был почетным председателем НСНУ.