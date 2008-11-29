Завод им.Малышева завершил контракт на 20 танков «Булат» для ВСУ

Государственное предприятие «Завод им. Малышева» завершил выполнение контракта на изготовление 20 танков БМ «Булат» для Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил корреспонденту УНИАН исполняющий обязанности генерального директора ГП «Завод им. Малышева» Алексей ПОДГОРНЫЙ, комментируя сегодняшнюю отправку очередных 10 единиц БМ «Булат» в части Украинской армии.

«Сегодня мы осуществляем поставку еще десяти «Булатов» в приложение к отправленным ранее машинам и этим самым завершаем выполнение военного заказа 2008-го года», - сказал А.ПОДГОРНИЙ.

«Контракт, стоимость которого составляет около 100 млн. грн., выполнен досрочно, - сказал он, напомнив, что первые 10 машин БМ «Булат» были отгружены армии еще в конце сентября этого года.

По словам А.ПОДГОРНОГО, все работы по глубокой модернизации отечественного танка Т-64Б, который стоит на вооружении ВСУ, в боевую машину «Булат» проходили в рамках контракта, подписанного 30 ноября 2007 г.

«В ходе заводских работ, - сказал руководитель завода, - БМ «Булат» претерпевает серьезные изменения – машина получает максимальное повышение по всем основным характеристикам танка – боевой мощи, защите и мобильности. Он напомнил, что на «Булат» устанавливается дизель 5ТДФМ мощностью 850 л.с., новый комплекс управления огнем, а также усовершенствованная система вмонтированной динамической защиты.

«Фактически это новый танк, который отвечает всем требованиям к современным машинам такого типа», - сказал А.ПОДГОРНЫЙ.

По словам главного инженера ГП «Завод им. Малышева» Константина ИСЯКА, предприятие имеет достаточные мощности для наращивания объемов выпуска БМ «Булат», и при надлежащем финансировании «можно бы было легко выпускать 30-40 машин в год, а со временем и до сотни таких танков».

Руководители завода выразили благодарность украинским предприятиям, в частности, ОАО «Хартрон», Харьковскому электромеханическому заводу, заводу им. Шевченко (Харьков), а также черкасскому заводу «Фотоприбор», участвующим в комплектовании «Булатов».

К.ИСЯК отметил, что на сегодня все малышевские танки «имеют 100-процентную украинскую комплектацию».

Как заявил начальник военной приемки Сергей СУПРУН, «танки «Булат» отличного качества, все условия контракта выполнены полностью, и военные полностью довольны».

А.ПОДГОРНЫЙ сообщил, что в рамках программы обновления бронетанкового парка ВСУ в последние годы завод им. Малышева изготовил и отправил в украинскую армию в целом 56 машин БМ «Булат» (партии по 17, 19 и 20 единиц соответственно).

При этом руководитель завода выразил надежду, что «финансирование проекта будет продолжено».

Как сообщал УНИАН, первую партию в 10 единиц БМ «Булат» по контракту в 2008 году завод им. Малышева изготовил и отправил в конце сентября с.г.

ГП «Завод им. Малышева» приступил к модернизации Т-64Б в 2004 г. по заказу Минобороны Украины. После модернизации танк получает наименование «БМ «Булат». Программа модернизации разработана ХКБМ им. Морозова. Главным исполнителем госзаказа выступает ГП «Завод им. Малышева». В реализации проекта принимают участие предприятия концерна «Бронетехника Украины».