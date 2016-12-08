Глава Минздрава выступает против избранного госсекретаря ведомства

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

"Мы категорически не согласны с результатами конкурса и видим системные просчеты в процедуре его проведения, которая является не совершенной и требует тщательной доработки", - говорится в сообщении.

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"По данным Мониторинговой миссии Добропорядочно, лицо, которого сегодня избрали на госсекретаря Минздрава, не может занимать эту должность из-за конфликта интересов, а ее имя фигурирует в коррупционных схемах", - написала Супрун.

Глава Минздрава отметила, что не может работать в одной команде с людьми, которые скомпрометированы или коррумпированы.

"Мы бескомпромиссны, ведь речь идет о госсекретаре МЗ - министерства, от которого зависит здоровье каждого украинца", - написала Ульяна Супрун.

По ее словам, в процедуре проведения конкурса на должность госсекретаря есть системные просчеты и она требует тщательной доработки.

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"Процесс изменений уже инициирован на правительственном совещании в понедельник, поддержанный сегодня и мы убеждены, что результатам станет более понятный, прозрачный и честный процесс избрания достойных государственных секретарей не только для Минздрава", - написала Супрун.