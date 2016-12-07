Провальная спецоперация в Княжичах: в ГПУ и полиции пока не называют того, кто дал команду на штурм

Как передает корреспондент УНИАН, об этом они сказали во время заседания Комитета Верховной Рады по вопросам законодательного обеспечения правоохранительной деятельности.

В частности, отвечая на вопросы членов комитета, кто конкретно руководил операцией в Княжичах и какова в этом роль начальника полиции Киева, исполняющий обязанности главы Национальной полиции Украины Вадим Троян отметил, что "у них операция проводилась в двух местах: одна группа, которая находилась в городе Киеве, - там были определены позиции, где их (членов банды) будут арестовывать, где задерживать". "И вторая - как раз по адресу", - сказал он.

Троян добавил, что понимает, что в ответ хотят услышать конкретную фамилию, но "это определит Генеральная прокуратура".

В свою очередь первый заместитель генерального прокурора Украины Дмитрий Сторожук отметил, что сейчас проводится воспроизведение событий и следственные эксперименты относительно обстоятельств событий.

"По результатам и получением заключений от экспертов мы сможем четко сказать, кто где находился, кто начал стрельбу, кто в кого попадал и в рамках этого будут установлены виновные лица", - сказал он.

На уточнение, какое конкретно должностное лицо планировало эту операцию и кто ею руководил, Троян отметил, что приказ "на выделение КОРДа и план задания подписывает председатель территориального органа города Киева". В этом плане тот определяет, кто ответственен за ход операции и ее проведение, добавил Троян.

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Начальник полиции отметил, что этот план сейчас находится в ГПУ и только там могут определить, кто дал команду на штурм. "Потому что они их допрашивают, не мы", - сказал Троян.

Как сообщалось, в ночь на 4 декабря в селе Княжичи Киевской области столичные оперативники при поддержке бойцов спецподразделения КОРД готовились к задержанию группы подозреваемых в серии ограблений, в это время наряд полиции охраны выехал в тот же район к одному из домов из-за автоматического срабатывания охранной сигнализации. Между правоохранителями произошла перестрелка, в результате которой погибли пятеро сотрудников полиции.

И. о. председателя Нацполиции Троян 6 декабря сообщил, что на время проведения служебного расследования отстранены от службы 25 сотрудников полиции, которые принимали участие в спецоперации в Княжичах, – от руководителей операции до ее участников.