Фракции "НФ" и партии Ляшко завтра поддержат снятие неприкосновенности с Новинского

"Я буду голосовать за лишение этого подонка депутатской неприкосновенности. Я считаю Новинского одним из организаторов войны на востоке. Я буду однозначно голосовать за то, чтобы лишить его депутатской неприкосновенности. Так же и фракция "Народного фронта", - заявил в кулуарах ВР депутат от "НФ" Юрий Береза, передает "112 Украина".

“Да, наша фракция будет голосовать за снятие неприкосновенности с Новинского. Мы считаем, что если Новинский не виновен, как он это доказывает, - пусть пойдет в суд и докажет. А чего он боится идти в суд?”, - заявил лидер фракции Радикальной партии Олег Ляшко, передает корреспондент УНИАН.

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Как сообщал УНИАН, вчера, 6 декабря, Регламентный комитет направил председателю ВР Парубию представление Генпрокуратуры о привлечении к уголовной ответственности Новинского, чтобы он решил, направить ли его на доработку в ГПУ или вынести на голосование в сессионный зал.

Что касается законности собранных доказательств, то профильный комитет, как говорится в его решении, не получил достаточных данных о совершении Новинским правонарушения.

В свою очередь Парубий заявил, что планирует поставить первым вопросом повестки дня в четверг, 8 декабря, снятие неприкосновенности с депутата Новинского.

Генпрокуратура просит Верховную Раду предоставить разрешение на привлечение Новинского к уголовной ответственности по подозрению в причастности к организации незаконного лишения свободы в течение 179 дней помощника митрополита УПЦ МП Владимира архиепископа Александра Драбинко.