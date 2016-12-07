Генсек НАТО: диалог России и НАТО – это не признак слабости

Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, как сообщает "112 Украина".

"Мы обсудили тему наших отношений с Россией. У нас очень четкий месседж от всех наших членов Альянса: наш подход к России должен строиться на принципе обороны и диалога. Не обороны или диалога, а обороны и диалога. Это важно", - сказал Генсек.

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При этом он подчеркнул, что диалог НАТО с Россией - это не "признак слабости".

"Это знак твердого предполагаемого подхода НАТО. Россия - наш сосед, и мы ни в коем случае не хотим изолировать Россию. Мы должны привлекать Россию к диалогу, и разные члены альянса имеют также двусторонний диалог с Россией в разных направлениях. Поэтому я считаю, что у нас среди членов альянса к такому подходу очень серьезная поддержка. И это означает, что вы предоставляете как принцип обороны, так и принцип сдерживания", - заявил Столтенберг.