Криль обвиняет Тимошенко в саботаже

Лидер партии «Единый центр», народный депутат Украины Игорь КРИЛЬ обвиняет правительство в саботаже энергетической безопасности Украины. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЕЦ.

«Присоединение Украины к Европейскому энергетическому сообществу – это шаг к энергетической безопасности нашего государства. Однако, создается впечатление, что в энергетической независимости Украины больше заинтересована Европа, чем украинское правительство», - прокомментировал лидер «Единого центра» начало переговоров Украины с Еврокомиссией о присоединении к Энергетическому сообществу.

«До сих пор в Украине блокируются проекты, которые позволят диверсифицировать поставки энергоресурсов и увеличить энергетическую независимость», - отмечает народный депутат. «Сначала правительством были утрачены нефтяные месторождения в Ливии, об участии украинской стороны в разработке которых договорился Президент. Потом Юлия ТИМОШЕНКО инициировала одностороннее прекращение действия соглашения с компанией Vancо, чем надолго «заморозила» добычу нефти и газа на Причерноморском шельфе», - отмечает И.КРИЛЬ.

«С июля 2007 года Ю.ТИМОШЕНКО саботирует перевод нефтепровода «Одесса-Броды» в аверсный режим, тем самым играя на руку России и не допуская среднеазиатскую нефть на рынки Украины и Европы», - возмущается депутат.

По мнению лидера «Единого центра», такую политику правительства можно расценить как саботаж энергетической безопасности Украины. «Интеграция Украины в европейское энергетическое пространство позволит избежать политического давления в вопросе поставок энергоресурсов. Однако без активного участия украинской власти обеспечить энергетическую безопасность нашего государства невозможно», - считает И.КРИЛЬ.

Говоря о газовых переговорах с Москвой, депутат высказал мнение, что «даже если цена на газ для Украины сохранится на нынешней отметке 179,5 долларов за тысячу кубометров, это будет проигрышем украинского правительства. Из-за резкого падения мировых цен на нефть, стоимость газа должна только уменьшаться».

Он привел пример: сегодня Германия платит 500 долларов за 1000 кубометров газа. А контракты на январь-март 2009 года они заключают уже по цене 265 долларов. И это с учетом цены транзита. «Поэтому достаточно обычного калькулятора, чтобы посчитать: цена на газ для Украины должна не возрасти, а серьезно уменьшиться», – отметил И.КРИЛЬ.

По мнению лидера «Единого центра», когда за товар платят больше рыночной стоимости, разница оседает в чьих-то карманах. «Поэтому если цена на газ в 2009 году увеличится, это можно рассматривать как восстановление теневых схем ЕЭСУ времен Павла ЛАЗАРЕНКО», – считает И.КРИЛЬ.