За советы, как потратить кредит МВФ, Тимошенко отдаст 300 миллионов

Правительство Юлии Тимошенко решило позвать на помощь американскую инвестиционную компанию Blackstone Group. По официальной версии, они должны посоветовать, как правильно потратить деньги, полученные Украиной от Международного валютного фонда, пишет Украинская правда.

В то же время издание замечает, что на сайте Кабмина до сих пор не опубликован текст распоряжения о привлечении Blackstone в качестве консультанта, хотя уже прошло восемь дней с момента его принятия. Заметим, что выбор компании Blackstone был сделан без тендера, а ее услуги будут стоить довольно больших денег налогоплательщикам.

"Украинской правде" удалось найти текст документа, который будет определять параметры сотрудничества Тимошенко и Blackstone. Это – письмо Blackstone к вице-премьеру Григорию Немыре, который одновременно является соглашением о сотрудничестве. В конце документа стоит графа "принято и согласовано" и место для автографа представителя украинского правительства.

Как следует из документа, вознаграждение за свои советы Blackstone будет получать тремя траншами: "гонорар" в размере 3 500 000 евро, которое будет платиться после выполнения настоящего договора, "месячная плата" в размере 1 000 000 евро, которая будет выплачиваться правительством Украины ежемесячно, начиная с даты вступления в силу соглашения, и возмещение всех карманных расходов, включая поездки, помещения для консультантов, услуги профессиональных охранников (?) для членов команды, услуги по публикации и связи, питанию и тому подобное.

Если учесть, что компания привлекается для консультаций относительно двухгодичного кредита МВФ (поэтому срок действия соглашения очевидно следует делать аналогичным), то стоимость услуг за 24 месяца может достичь 30 миллионов евро, то есть в нынешних ценах почти 300 миллионов гривен.

Взамен правительство получает услуги Blackstone, которые можно использовать “исключительно для предоставления консультаций относительно кредита МВФ, и не используются для обеспечения "урегулирования кризиса". Все предоставленные консультации предназначены для использования исключительно правительством Украины в закрытом режиме.

А правительство, в свою очередь, чтобы обеспечить информационную осведомленность консультантов “предоставит Blackstone такую информацию, какую Blackstone считает необходимой для выполнения своего задания”. Заметим, никаких ограничений, скажем, относительно государственных тайн в этом пункте не предусмотрено.

Интересная деталь: вопрос о привлечении Blackstone в качестве финансового советника был внесен на заседание Кабмина вице-премьером Немырей "с голоса". Это значит, что он предварительно не прорабатывался на правительственном комитете.

Также интересно, что вопрос о привлечении Blackstone правительство Украины рассмотрело вскоре после секретных переговоров Юлии Тимошенко и Джорджа Сороса. И кроме Тимошенко и Сороса на этой встрече присутствовал лишь один человек – Григорий Немыря.

Справка: по официальной информации, Blackstone Group была основана в 1985 году Питером Петерсеном и Стефаном Шварцманом. По состоянию на сентябрь 2008 в управлении Blackstone находились активы на 116,3 миллиардов долларов. Финансовый обозреватель Би-Би-Си Роберт Пестон называет Blackstone "супер-элитой" среди инвесткомпаний, которые действуют в сегменте "private equity". Британский журналист также ставит основателя Blackstone Стефана Шварцмана на один уровень с Джорджем Соросом. А по данным сайта, Сорос является владельцем доли в компании Blackstone.