Пентагон призвал Украину сохранить импульс оборонных реформ, напомнив о своих вложениях с 2014 года

В частности Уорк заявил, что проект оборонного бюджета на 2017 финансовый год, который был одобрен Палатой представителей является сигналом того, что сотрудничество в области безопасности между странами продолжится, передает "112 Украина" со ссылкой на Пентагона.

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"Украине нужно сохранить импульс оборонных реформ, что поможет ей лучше обеспечить собственную безопасность и сделать оборонное производство более эффективным и действенным", - цитирует оборонное ведомство США высказывания Боба Уорка.

В Пентагоне подчеркнули, что с 2014 года США вложили более 600 млн долл. в Украину, включая тренинговые программы, оборудование, консультационные услуги по продвижению и имплементации оборонной реформы.

Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что сокращения финансирования не будет. "Мои встречи в Пентагоне и Конгрессе говорят об увеличении в сравнении с 2016 годом финансирования на военное сотрудничество с Украиной как минимум на 50 млн долл США – до 350 млн долл. Это решение проголосовано Палатой представителей и должно быть поддержано Сенатом", - написала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции на странице в Facebook.

Сообщается, что на встрече также обсуждались Минские соглашения.

Напомним, Конгресс США намерен увеличить военную помощь Украине до 350 млн долл. в 2017 году.