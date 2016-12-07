Пентагон призвал Украину сохранить импульс оборонных реформ, напомнив о своих вложениях с 2014 года
Первый замглавы Пентагона Боб Уорк и вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе на встрече в Вашингтоне обсудили выделение военной помощи Украине.
В частности Уорк заявил, что проект оборонного бюджета на 2017 финансовый год, который был одобрен Палатой представителей является сигналом того, что сотрудничество в области безопасности между странами продолжится, передает "112 Украина" со ссылкой на Пентагона.
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"Украине нужно сохранить импульс оборонных реформ, что поможет ей лучше обеспечить собственную безопасность и сделать оборонное производство более эффективным и действенным", - цитирует оборонное ведомство США высказывания Боба Уорка.
В Пентагоне подчеркнули, что с 2014 года США вложили более 600 млн долл. в Украину, включая тренинговые программы, оборудование, консультационные услуги по продвижению и имплементации оборонной реформы.
Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что сокращения финансирования не будет. "Мои встречи в Пентагоне и Конгрессе говорят об увеличении в сравнении с 2016 годом финансирования на военное сотрудничество с Украиной как минимум на 50 млн долл США – до 350 млн долл. Это решение проголосовано Палатой представителей и должно быть поддержано Сенатом", - написала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции на странице в Facebook.
Сообщается, что на встрече также обсуждались Минские соглашения.
Напомним, Конгресс США намерен увеличить военную помощь Украине до 350 млн долл. в 2017 году.