Перестрелка в Княжичах: Аваков решил вернуться из Канады только в ночь на среду

14:11, 05 декабря 2016
Политика
2718

Министр внутренних дел Арсен Аваков намерен досрочно вернуться в Украину из Канады в связи с трагедией в Княжичах.

Аваков таки решил прервать визит в Канаду / УНИАН

Аваков отметил, что во вторник утром проведет встречи с министром международной торговли Канады Христей Фриланд и министром общественной безопасности Ральфом Гудейлом, после чего вылетит в Украину, передает "Украинская правда".

Читайте такжеСамая провальная спецоперация МВД: как перестрелка в Княжичах закончилась смертью 5 полицейских (все подробности)

"Эти две встречи с министрами фундаментальные для поддержки программы помощи Канады сектора безопасности Украины. Остальное отложим и отменим", – сказал он.

С учетом разницы во времени в Украину Аваков должен прибыть в ночь на среду.

Как известно, ранее Аваков планировал вернуться в Украину через три дня.

По его словам, ситуация расследуется и он в курсе всех деталей.

В ночь на воскресенье в селе Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Службы госохраны и полиции погибли 5 правоохранителей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter