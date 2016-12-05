Перестрелка в Княжичах: Аваков решил вернуться из Канады только в ночь на среду

Аваков отметил, что во вторник утром проведет встречи с министром международной торговли Канады Христей Фриланд и министром общественной безопасности Ральфом Гудейлом, после чего вылетит в Украину, передает "Украинская правда".

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"Эти две встречи с министрами фундаментальные для поддержки программы помощи Канады сектора безопасности Украины. Остальное отложим и отменим", – сказал он.

С учетом разницы во времени в Украину Аваков должен прибыть в ночь на среду.

Как известно, ранее Аваков планировал вернуться в Украину через три дня.

По его словам, ситуация расследуется и он в курсе всех деталей.

В ночь на воскресенье в селе Княжичи Броварского района Киевской области в результате перестрелки между сотрудниками Службы госохраны и полиции погибли 5 правоохранителей.