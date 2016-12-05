Яценюк будет судиться из-за сообщения о его "виллах" в Майами

Лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк подал иск в суд на автора ложной информации о якобы приобретении им 24-х вилл в Майами. Дело будет рассматриваться в Соломенском районном суде Киева.

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В исковом заявлении говорится, что распространенная ответчиком - Олегом Торгалом информация является недостоверной и такой, что абсолютно не соответствует действительности.

Арсений Яценюк заявляет, что не имеет и никогда не имел в собственности ни движимого, ни недвижимого имущества за пределами государства Украина; не имеет зарубежных счетов в банках; не имеет никакого отношения к иностранным компаниям, тем более не является владельцем или конечным бенефициаром компаний, зарегистрированных за пределами нашего Государства.

"Более того, Арсений Яценюк является исключительно гражданином Украины и никогда не имел гражданства другой страны и не получал права на постоянное проживание в одной стране мира", - говорится в документе.

Кроме того, указанная ложная информация опровергается и тем, что ни истец лично, ни его доверенные лица никогда не посещали Майами с целью приобретения в собственность недвижимого имущества.

Арсений Яценюк обращается в суд с ребованием признать недостоверной информацию, распространенную Олегом Торгалом, и обязать его в течение десяти календарных дней со дня вступления в законную силу решения суда опровергнуть ее таким же способом, которым эта ложная информация была распространена.