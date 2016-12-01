Яценюк подает в суд из-за "утки" о покупке им 24 вилл в США

Об этом Яценюк написал на своей странице в Facebook.

"Подаю иск в суд на провокатора, который опубликовал «утку» о якобы приобретении мной в Майами 24-х вилл за миллионы долларов. Полный абсурд, сброшенный на головы людям, замученных войной, неуверенностью и переживаниями, истощенными постоянными информационными атаками, а от того очень уязвимым - это давно объявлена война не против меня лично, а против каждого гражданина с целью дезориентации и потери доверия в собственное государство", - написал Яценюк.

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По его словам, фейк о якобы приобретенных в США 24 виллах - это часть спецоперации против Украины.

"Со времен работы на посту премьер-министра четко знаю, как рождаются такие атаки и что является их причиной. Только что вернулся из Брюсселя, где должен был сверхважные встречи с европейскими партнерами, от позиции которых во многом зависит содержание мирового антипутинского фронта и сохранение и усиление санкций против России. Такие контакты отслеживают российские спецслужбы", - пояснил Яценюк.

Он напомнил, что в России знают, что эти международные встречи могут принести много бессонных ночей кремлевскому руководству, а поэтому любой ценой пытаются подорвать доверие Запада к украинской дипломатии.

"Именно поэтому очередная ложь о миллионной недвижимости распространяется по Интернету с такой скоростью, а сегодня-завтра будет подхвачена "Интером" и другими СМИ, которые получают команды из Москвы, и пятой колонной", - заявил экс-премьер.

Ранее в СМИ появилась информация о якобы покупке бывшим премьер-министром Украины Арсением Яценюком более двух десятков вилл в американском штате Флорида.