Назначен глава Луганской облгосадминистрации

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим сегодняшним указом назначил Александра АНТИПОВА главой Луганской областной государственной администрации.

Текст указа размещен на официальном сайте главы государства.

А.Антипов (1949 года рождения) был руководителем налоговой инспекции Луганской области с 1990 года, а с 1996 года возглавлял областнуюналоговую администрацию. До нынешнего назначения возглавлял фракцию Партии регионов в областном совете.

В 1999 году за значительный личный вклад в развитие налоговой службы ему было присвоено звание “Заслуженный экономист Украины”.

Предыдущий губернатор Луганской области Геннадий МОСКАЛЬ был освобожден от этой должности 27 апреля 2006 года и назначен 17 мая Постоянным представителем Президента Украины в Автономной Республике Крым.