НУ-НС не видит перспектив коалиции, потому что в БЮТе не уверен

Лидер фракции «Наша Украина – Народная самооборона» Вячеслав КИРИЛЕНКО cчитает, что создание какой-либо коалиции в Верховной Раде Украины в настоящее время является проблематичным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

В частности, по его словам, «создание какой-либо коалиции в парламенте сейчас является проблематичным в силу многих причин».

«Для нас ("Нашей Украины") это одна причина: мировоззренческие расхождения с Партией регионов и отсутствие уверенности в партнерах в случае возможной коалиции с Блоком Юлии Тимошенко», - отметил лидер фракции НУ-НС.

Вместе с тем, сказал В.КИРИЛЕНКО, силы, которые входили в демократическую коалицию, могут вместе с оппозиционной фракцией Партии регионов голосовать за законопроекты, которые могут служить выходом из сложной экономической ситуации. «Главный вопрос повестки дня – преодоление экономического кризиса и недопущение социального взрыва», - отметил лидер фракции НУ-НС, добавив, что нескончаемая болтовня вокруг коалиции «уже всем надоела».

«Стране нужен бюджет на 2009 год – значит, мы его принимаем, нужны новые антикризисные законы – значит, мы их принимаем, нужен социальный антикризисный законопроект – значит, мы его принимаем. И это будет наилучший вид работы парламента в сложившейся ситуации», - считает В.КИРИЛЕНКО.

Он отметил, что фракция НУ-НС готова рассматривать как законопроекты, которые вносятся правительством, так и законопроекты, которые вносятся оппозицией. В.КИРИЛЕНКО при этом добавил, что фракция НУ-НС будет требовать от депутатов из других фракций объективно относиться к тем законопроектам, которые внесены ею в парламент.

Помимо этого В.КИРИЛЕНКО заявил, что без спикера парламент нормально работать не может. По словам лидера фракции НУ-НС, если ВР не сможет принять необходимые сейчас для преодоления экономического кризиса законопроекты, а перед этим - выбрать спикера, «очевидным станет необходимость принятия других решений, которые сейчас являются непопулярными».