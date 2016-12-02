Сегодняшний допрос Шуляка по расстрелу Майдана организован с нарушениями - адвокат семей Небесной сотни

Об этом в эфире телеканала "112 Украина" сообщил один из адвокатов семей Небесной Сотни Виталий Тытыч.

"По моему мнению, это не процессуальное действие, она организована с нарушением многочисленных статей. Это может иметь определенные негативные последствия для процедуры дальнейшего преследования указанных лиц", - сказал адвокат.

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Тытыч также отметил однобокое отношение суда и в отношении допроса по делу экс-"беркутовцев" экс-президента Украина Виктора Януковича в режиме видеоконференции, которое состоялось 28 нобяря.

"Процедура допроса Януковича показала, что суд однобоко подходит, это меня удивило довольно, к этому процессу, нарушая принципы перекрестного допроса, не давая обвинению реализовать свое право", - говорит он.

Напомним, что сегодня в Святошинском райсуде Киеве состоится допрос экс-командующего внутренними войсками МВД Станислава Шуляка в режиме видеоконференции. Заседание назначено на 13:00 по Киеву. Ранее допрос перенесли с 28 ноября на 2 декабря, так как после допроса экс-президента Украины Виктора Януковича, у суда не хватало времени обеспечивать связь для видеоконференции.