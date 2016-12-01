Аваков об украинских ракетных испытаниях: вооруженные - значит сильные

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам, комментируя ракетные угрозы РФ.

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"Потому что такой режим (в России). Они думают, что они все еще нас могут напугать. Мы в той ситуации, когда нас напугать невозможно уже. И я думаю, что украинцы будут себя всегда защищать. Это просто запугивание и бряцание оружием, потому что западный мир находится в переходном периоде. Сейчас мы шуганем, и глядишь, все испугаются и отдадут нам Украину. Нет", - подчеркнул Аваков.

"Украина существует независимо от представления о ней России. Украина сама вправе и должна думать о себе и своей безопасности, поэтому глубоко плевать на то, что о ней думают российские генералы, находясь на оккупированной территории Крыма", - заявил Аваков.

Он отметил, что Вооруженные силы Украины делают все правильно под руководством президента Петра Порошенко и секретаря СНБО Александра Турчинова.

"Надо делать испытания. Вооружены – значит, сильны", - заявил Аваков.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 декабря, на юге Украины начались учения Воздушных сил ВСУ, во время которых будут проведены воздушные стрельбы.

Россия пригрозила ракетным ударом в случае проведения Украиной ракетных стрельб вблизи временно оккупированного Крыма.

В ответ секретарь СНБО Александр Турчинов попросил РФ не паниковать из-за ракетных стрельб. Он подчеркнул, что ракетные испытания Украина будет проводить в соответствии со всеми международными обязательствами и договорами в своем суверенном воздушном пространстве.

Спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко подчеркнул, что угрозы не могут помешать планам Украины провести военные учения.