Телеканал Шустера покидает медийный рынок Украины

Об этом сообщается на странице телеканала Facebook.

"Больше года Савик Шустер и вся команда телеканала 3s.tv работали, но сейчас нам придется попрощаться с любимым делом потому что у нас закончились деньги", - сказано в заявлении.

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"Ситуация на медийном рынке нашей страны доведена до абсурда: все телеканалы убыточны. В этих условиях наша попытка работать по нормальным бизнесовым правилам оказалась неудачной: мы получили уголовные дела и штрафы от налоговой, а у Савика забрали разрешение на работу", - говорят представители канала.

Также в сообщении говорится, что все сотрудники канала уже написали заявляния об увольнении.