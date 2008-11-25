Ющенко вручил награды за вклад в исследования Голодомора

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО вручил государственные награды за вклад в исследование Голодомора.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы Украинского государства.

“От имени государства я хотел бы поблагодарить за добросовестное отношение к нашим святыням – нашей свободе, нашей территориальной целостности и нашей независимости», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Президент назвал символичным то, что в этом году 22 ноября совпали две даты – День Свободы и 75-я годовщина Голодомора.

“Я убежден, что это событие, которое останется за украинской нацией. Оно дало колоссальный шанс совершить изменения в Украине”, – сказал В.ЮЩЕНКО об историческом значении событий осени 2004 года, в честь которых 22 ноября в Украине было провозглашено Днем Свободы.

В своем выступлении глава государства в очередной раз подчеркнул, что Голод 1932-33 годов носил искусственный характер.

«Это была борьба за нашу свободу, борьба за нашу независимость. Это убийство голодом, и отсюда поступают уроки, которые нужно выносить сегодняшнему поколению и передавать дальше, чтобы это не повторилось», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Он поблагодарил исследователей за восстановление исторической правды о Голодоморе и отметил успешность усилий украинской дипломатии, направленных на международное признание этой трагедии украинской нации.