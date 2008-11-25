Херсонский губернатор говорит, что против него запустили «политмашину»

Председатель Херсонской областной государственной администрации Борис СИЛЕНКОВ считает, что политические оппоненты в очередной раз пытаются его «снять» из-за противодействия разворовыванию областного коммунального имущества.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом губернатор сообщил на пресс-конференции в Херсоне.

По словам Б.СИЛЕНКОВА в Херсонской области уже четвертый год не прекращаются попытки дестабилизировать ситуацию в области, для этого включена "политическая машина с использованием политтехнологий, которые запускаются через депутатов Верховной Рады и формируют определенный поток соответствующих решений депутатов областного совета к Секретариату Президента с единственной целью, - им нужно сменить председателя облгосадминистрации. Постоянно, в разных вариациях, они выходят на один и тот же процесс: нужно найти механизмы, нужно найти поддержку в Киеве с одной целью - освободить СИЛЕНКОВА от этой должности".

Что же касается причины этого, то она, как заявил журналистам херсонский губернатор, заключается, в первую очередь, в том, что "я не даю им бесплатно положить в карманы коммунальную собственность". Это, в частности, коммунальные объекты, которые принадлежат всей территориальной общине области, - «Совхоз-завод «Янтарный», аэропорт «Херсон», кинотеатр "Украина" в центре Херсона.

Б.СИЛЕНКОВ выступает также против пополнения, под разработанные определенные технологии, средствами областного бюджета уставного фонда коммунального предприятия "Фармация", и считает, что эти миллионы гривен необходимо направить на развитие социальной инфраструктуры сельской местности области - ремонт школ, детсадов, решение вопроса водоснабжения.

Он считает, что также не удается представителям определенных структур, из-за позиции руководства облгосадминистрации, решить в свою пользу земельные вопросы на заповедных территориях области. Там сегодня у них очень серьезные бизнес-интересы, которые исчисляются десятками миллионов гривен, подчеркнул Б.СИЛЕНКОВ.

Также, по мнению Б.СИЛЕНКОВА фракцию коммунистов в Верховной Раде, например, не устраивает активное освещение в области правды о Голодоморе 1932 - 1933 годов, начатая в области работа по исследованию насильственного переселения в Херсонскую область режимом людей в рамках операции "Висла", поднятие в регионе вопросов, связанных с ролью Коммунистической партии в уничтожении религии и христианских ценностей в Херсонской области.

Все эти действия по его дискредитацию, считает Б.СИЛЕНКОВ, объясняют события, которые происходят в последнее время в областном совете, в частности то, что 18 ноября текущего года депутатским большинством областного совета признана неудовлетворительной работа облгосадминистрации по выполнению региональной программы социально-экономического развития за 9 месяцев текущего года.

Согласно информации СИЛЕНКОВА, все пункты программы социально-экономического развития области за 9 месяцев выполнены в полном объеме, но депутатам это не интересно, потому что они даже не выразили ни одной претензии к выполнению пунктов программы. «Просто проголосовали предварительно подготовленный текст», - подытожил Б.СИЛЕНКОВ.

Также херсонский губернатор отметил, что Херсонская область, согласно официальным данным Кабинета Министров Украины, успешно выполнила утвержденную депутатами областного совета программу социально-экономического развития за 9 месяцев текущего года и вошла в десятку стабильно работающих регионов Украины.