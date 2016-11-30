Глава МИД Франции после встречи в Минске: даже если диалог является сложным, он не прекращен

Как передает Reuters, об этом глава французского МИД сказал по завершении четырехсторонних переговоров в "нормандском формате" в Минске.

По его словам, все еще нужно сделать огромный объем работы в процессе прекращения огня на востоке Украины, но, по его мнению, переговоры в целом еще не прекращены.

"Все пункты Минских соглашений должны сохраняться действующими. Все еще грандиозный объем работы нужно выполнить. Даже если диалог является сложным, он не прекращен", - отметил Эро.

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Как сообщал УНИАН, 29 ноября в Минске проходила встреча министров иностранных дел Украины, Германии, Франции и РФ. На ней обсуждались вопросы безопасности и гуманитарные вопросы.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что соглашение о выводе российских войск с оккупированной территории Донбасса не было достигнуто, Украина продолжает настаивать на введении вооруженной полицейской миссии на Донбассе.