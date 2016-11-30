Яценюк призвал западных партнеров "не отступаться от Украины"

"Мое послание к мировым лидерам: мы продолжаем свое дело. Украина должна быть на радарах. Мы понимаем, что у вас есть целый ряд проблем. Но не отступайтесь от Украины!" - сказал лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк в интервью The Wall Street Journal во время визита в Брюссель.

Журналист отметил, что послание Яценюка к мировым лидерам - придерживаться курса: Он был с визитом у вице-президента США Джо Байдена в Вашингтоне, канцлера Германии Ангелы Меркель в Берлине и снова прибыл в Брюссель на этой неделе для встречи с руководством Европейского Союза".

Автор статьи с названием "Заклятые друзья" украинской политики стремятся избежать раскола образца 2005 года" вспоминает "Непростые отношения между господином Порошенко и господином Яценюком", которые "начались в тот же день, как президентскому блоку не удалось создать парламентское большинство в 2014 году".

Сразу же появились параллели с распадом оранжевой революции в Украине десять лет назад, - говорится в статье: Однако на этот раз все произошло не так, чем в 2005 году.

При этом Яценюк подчеркнул, что стремился избежать повторения опыта сотрудничества Ющенко-Тимошенко. Тот прошлый опыт, по его словам, "полностью подорвал репутацию Украины".

"Я не мог позволить этому повториться", - сказал он.

"Моей самой большой заботой было то, чтобы избежать копии отношений между Тимошенко и Ющенко, - сказал он: Потому что, знаете, после этого нет победителей. Единственным победителем стал Янукович и... Россия", - подчеркнул Яценюк в интервью.

Во время недавнего визита в Берлин в интервью изданию Die Welt Яценюк сказал: "На кону стоят базовые принципы и ценности. Если кто на Западе верит, что с Россией можно договориться за счет Украины, он делает серьезную ошибку. Как следствие, за эту ошибку Европа и США будут вынуждены заплатить высокую цену".