Янукович согласился на одновременный допрос с лидерами оппозиции времен Евромайдана

Об этом он сказал во время допроса в Святошинском райсуде Киева в режиме видеосвязи в качестве свидетеля по делу пятерых бывших «беркутовцев», обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года.

На вопрос, согласен ли он на проведение одновременного допроса с Яценюком, Порошенко и прочими нынешними высокопоставленными, причастными к тем событиям, Янукович ответил: "Я, условно говоря, хотел бы встретиться в таком составе, за таким столом, как мы проводили переговоры... с теми, кто сидел рядом со мной в то время... чтобы мы позадавали также друг другу вопросы и посмотрели в глаза. Это было бы правильно .Возможно ли это сделать, но это было бы правильно", - заявил Янукович.

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Как сообщал УНИАН, экс-президент Виктор Янукович во время видео-допроса заявил, что он не тормозил процесс евроинтеграции Украины, отказавшись проводить соответствующий референдум.

"Я старался не тормозить процесс европейской интеграции и наоборот сделать его эффективнее, и чтобы он быстрее двигался. Сама процедура референдума в Украине не была отработана, не была начата. И если бы я только сделал намек, что я хочу сделать референдум, это означало бы гораздо хуже, чем мы сделали – приостановили процесс европейской интеграции. Мы не отказались от нее... Референдум - это было бы оттягивание процесса евроинтеграции", - заявил Янукович.

Напомним, сегодня Святошинский райсуд Киева допрашивает Януковича как свидетеля по делу пятерых экс-«беркутовцев», обвиняемых в расстреле активистов Майдана в феврале 2014 года.