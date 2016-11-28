Суд по делу мэра Харькова Кернеса перенесли на неопределенный срок

Как сообщили УНИАН в Киевском районном суде Полтавы, подсудимые Виталий Блинников и Евгений Смицкий на слушание прибыли, и не возражали против того, чтобы отложить заседание суда из-за отсутствия Кернеса.

Рассмотрение дела перенесли на неопределенный срок.

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Как сообщал УНИАН, городской главу Харькова Геннадия Кернеса и двоих его охранников (Виталий Блинников и Евгений Смицкий) подозревают в похищении и избиении участников Евромайдана 25 января 2014 года.

2 марта 2015 года Кернесу сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 2 ст. 127 (истязание), ч. 2, 3 ст. 27, ч. 1 ст. 129 (угроза убийством) Уголовного кодекса Украины.

2 апреля 2015 года Высший специализированный суд Украины принял решение перенести рассмотрение уголовного производства в отношении Кернеса из Дзержинского районного суда Харькова в Киевский райсуд Полтавы.

28 апреля 2014 г. неизвестный совершил покушение на жизнь Кернеса, ранив его из огнестрельного оружия в спину во время пробежки. В настоящее время он передвигается инвалидной коляской.

Судебные разбирательства в деле Кернеса несколько раз откладывались из-за неявки.

Предыдущее заседание, которое должно состояться 14 ноября, было перенесено на 28 ноября по ходатайству адвоката в связи с необходимостью проведения реабилитации Кернесу после очередной медицинской операции.