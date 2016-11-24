Путин может предложить Трампу "Большую сделку" - журналист

Эксперты из разведки опасаются, что в 2017-м президент России Владимир Путин предложит Трампу какую-то "Большую сделку", пишет на страницах Тижня британский журналист и публицист Эдвард Лукас.

По его словам, условия такого соглашения могут быть простыми: Запад отменяет санкции, прекращает клевать путинский режим в отношении прав человека, соглашается с тем, что для Кремля Восточная Европа — сфера военного и политического влияния, и трактует Россию как серьезного глобального игрока. Зато Путин может предложить сотрудничество в борьбе с терроризмом, постоянной угрозой нападений исламистов во всем мире, а также посредничество в достижении мира в Сирии (а это конец потоку беженцев в Европу) и спад военного напряжения вокруг западных границ России.

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"Путин может пообещать, несомненно, невероятно искренне, будущее, исполненное мира и дружбы. А олигарх, который привык заключать сделки, который в то время еще будет обживаться в Овальном кабинете, ухватится за "Крупную сделку" как образец мудрой международной государственнической позиции. Он будет хвастаться, что сэкономил миллиарды долларов, добившись вывода американских войск из Европы", — объясняет Лукас.

На самом же деле, пишет журналист, такая сделка была бы не менее позорной, чем Ялтинская конференция 1945 года, на которой Сталин перехитрил Великобританию и Америку, обрекая жителей Восточной Европы на нищету и неволю в составе Советской империи.

"А еще такая договоренность напоминала бы Мюнхенскую 1938 года, с помощью которой британский премьер-министр Невилл Чемберлен пытался унять Гитлера, позволив расчленить нашего союзника Чехословакию. Пусть там как, а "Большая сделка" стала бы циничным и впечатляюще опасным пактом. Тогда такие страны, как Эстония, скорее боролись бы, как Украина, чем согласились сдаться Кремлю..." — отмечает он.