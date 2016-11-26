Тука рассказал, когда и при каких условиях может произойти возвращение Крыма

Об этом он сказал в эфире "112 Украина".

"Я считаю невозможным возвращение Крыма в ближайшие 3-5 лет. Объясню, почему. Лично моя точка зрения заключается в том, что Крым вернется в состав Украины тогда, когда в России от экономического кризиса начнутся в очередной раз центробежные силы. Сейчас это может казаться бредом и фантастикой, но можно посмотреть ленты новостей середины 90-х годов, каким образом развивались события и в Калининграде, и в Татарстане... потом взорвалась Чечня. Мы все это видели собственными глазами", - пояснил он.

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Тука добавил, что подобные события в РФ могут повториться. "Если мировое сообщество не уменьшит давление на Россию, мы все это будем наблюдать в ближайшие 5-10 лет", - убежден он.

Как сообщал УНИАН, 15 ноября в Генеральной Ассамблее ООН была принята резолюция "Ситуация с правами человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополь (Украина)", в которой Россия впервые признана государством-оккупантом.

Кроме того, в резолюции подтверждается территориальная целостность Украины и непризнание аннексии украинского полуострова.