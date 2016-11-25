Янукович заявил, что он "за" территориальную целостность Украины

Об этом бывший президент Украины Виктор Янукович заявил во время пресс-конференции.

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"Я за то, чтобы Донбасс был в составе Украины и была сохранена территориальная целостность Украины", - заявил Янукович.

"Нужно создавать широкую автономию, потому что понадобится очень много времени для того, чтобы появилось какое-то доверие, уважение у людей друг к другу. Я имею в виду Донбасса с Украиной. Может это острое противостояние, которое есть, и ненависть - уляжется, восстановится Донбасс и люди станут добрее, вернутся на свою землю. Но территориальная целостность Украины должны быть соблюдена. Сегодня без предоставления широкой автономии этому региону решить этот вопрос практически невозможно.", - добавил он.