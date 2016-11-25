Янукович дает пресс-конференцию в Ростове (событие завершено)

Онлайн трансляция пресс-конференции Януковича:

Отметим, изначально пресс-конференция Януковича должна была состояться по итогам видеодопроса по делу о расстреле активистов Евромайдана. Экс-президент проходит по делу как свидетель.

Однако заседание суда было перенесено на 28 ноября 2016 года после того, как несколько десятков человек заблокировали выезд обвиняемых по делу экс-"беркутовцев" из Лукьяновского СИЗО в Святошинский суд.

При этом Янукович решил все равно провести пресс-конференцию, хотя и констатировал, что не сможет рассказать все, что мог бы, если бы давал пресс-конференцию после допроса.

"Пользуясь случаем, сегодня я принял решение провести все-таки пресс-конференцию. Хотя вы понимаете меня, что я все не смогу сказать, что я должен буду сказать суду. А учитывая, что 28 все-таки будет заседание суда, сейчас дать им шанс как-то воспользоваться этими моими показаниями за пределами суда. Я такой шанс им не там. Но все-таки я что-то скажу. И, конечно, я отвечу на все вопросы, которые вас интересуют", - заявил Янукович.