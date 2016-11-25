"Но все-таки что-то я скажу": Янукович не передумал давать сегодня пресс-конференцию

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Ростове после видеодопроса, который так и не состоялся, потому что "беркутовцев" не доставили в суд.

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"И я вот, пользуясь случаем, сегодня принял решение провести все-таки пресс-конференцию. Хотя вы понимаете меня, что я все не смогу сказать, что я должен буду сказать суду. А учитывая, что 28 все-таки будет заседание суда, сейчас дать им шанс как-то воспользоваться этими моими показаниями за пределами суда. Я такой шанс им не дам. Но все-таки я что-то скажу. И, конечно, я отвечу на все вопросы, которые вас интересуют ", - заявил Янукович.

Как сообщал УНИАН, суд принял решение о переносе допроса экс-президента Украины Виктора Януковича в деле расстрела активистов Евромайдана. Так, решено провести повторный видео допрос Януковича 28 ноября в 13:00 (14:00 по московскому времени).