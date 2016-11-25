МВД не будет вмешиваться в блокаду Лукьяновского СИЗО, из-за которой сорвался видеодопрос Януковича
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что МВД не будет вступать в силовой конфликт с протестующими под Лукьяновским СИЗО, которые заблокировали вывоз экс-"беркутовцев" в суд при участии экс-президента Виктора Януковича.
"Янукович уже достаточно спровоцировал крови и бед в Украине. МВД не будет принимать участие в очередной провокации московской марионетки и вступать в силовой конфликт с протестующими. Тем более, что точка зрения и мотивы этих людей нам понятны и во многом мы их разделяем", - написал Аваков на своей странице в Facebook.
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По его словам, Национальная полиция и Нацгвардия обеспечат доставку подсудимых в суд как только будет техническая возможность, "и при этом нам не будут навязывать участие в провокации, которую разыгрывает экс-президент-беглец под диктовку страны-агрессора".
Напомним, видеодопрос Януковича сорван и перенесено на 28 ноября.
Причиной стало блокирование Лукьяновского СИЗО, из которого экс- "беркутовцев" должны были доставить в зал суда для участия в заседании.