В комитете ВР надеются на поддержку Израилем Украины в вопросах Голодомора и Крыма

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время встречи руководства и членов Комитета по иностранным делам ВРУ и депутатской группы ВРУ по межпарламентским связям с Государством Израиль со спикером Кнессета Государства Израиль Юлием Эдельштейном.

Гопко выразила надежду, что Израиль будет союзником и партнером Украины в ее борьбе за территориальную целостность и суверенитет.

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"То, что 15 ноября в ООН Израиль поддержал Украину, проголосовав за резолюцию о состоянии прав человека в Автономной Республике Крым и Севастополе, - это очень хороший знак, и это для нас дает возможность, мы рассчитываем, что в декабре, когда та же резолюция будет голосоваться уже на Генеральной ассамблее, позиция Израиля будет такой же, вы будете поддерживать нас", - отметила парламентарий.

Председатель Комитета также призвала не принимать делегации РФ, в состав которых будут входить избранные в оккупированном Крыму депутаты.

Вместе с тем Гопко подчеркнула, что Украина очень много сделала, чтобы достойно отметить 75-ю годовщину трагедии Бабьего Яра. По ее словам, сегодня Эдельштейн посетил Мемориал памяти жертв Голодомора. "Для нас так же является одним из принципиальных вопросов, в украинском парламенте, который неоднократно звучит, который является своеобразным тестом наших отношений с Государством Израиль... Более 20 стран мира уже признали Голодомор геноцидом, и мы очень надеемся, что в Кнессете также это решение будет принято", - сказала парламентарий.

Как сообщал УНИАН, 14 ноября президиум Кнессета Израиля утвердил рассмотрение резолюции о признании Голодомора актом геноцида украинского народа. Инициировал разработку резолюции почетный консул Государства Израиль в Западном регионе Украины Олег Вишняков. Для того, чтобы убедить парламентариев, он настоял на визите израильской делегации в Киев в Национальный музей «Мемориал жертв Голодомора» в рамках мероприятий, связанных с 75-й годовщиной трагедии в Бабьем Яру.

Израиль может стать 25-й страной, которая признает Голодомор геноцидом украинского народа.