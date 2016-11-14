Израильский парламент рассмотрит признание Голодомора геноцидом украинского народа

Сегодня президиум Кнессета во главе с председателем Юлием Йоелем Эдельштейном утвердил рассмотрение резолюции о признании Голодомора актом геноцида украинского народа. Об этом говорится в сообщении Почетного консульства Израиля.

Читайте такжеГолодомор является проявлением многовековой гибридной войны России против Украины - Порошенко

Парламентарии обсудят вопрос на текущей пленарной неделе. С просьбой выдвинуть эту тему на рассмотрение выступила вице-спикер Кнессета, депутат от партии «Ликуд» Нава Бокер.

«В течение многих лет Кнессет не признавал Голодомор «актом геноцида украинского народа» и «актом насилия против человечества, который был направлен сталинским режимом на уничтожение людей». Пришло время это изменить», - сказала Бокер.

Инициировал разработку резолюции почетный консул Государства Израиль в Западном регионе Украины Олег Вишняков. Для того, чтобы убедить парламентариев, он настоял на визите израильской делегации в Киев в Национальный музей «Мемориал жертв Голодомора» в рамках мероприятий, связанных с 75-й годовщиной трагедии в Бабьем Яру. Это событие коренным образом изменило их отношение и оценку событий в Украине в 1932-1933 году, говорится в сообщении.

«Я счастлив быть причастным к такому историческому моменту. Факт того, что израильские парламентарии понимают необходимость принятия этой резолюции, делает наши народы ближе. Израильтяне - единственный народ, который как никто понимает трагедию украинцев, то умышленный геноцид, который был инициирован сталинским режимом. Мы разделяем эту боль вместе», - заявил Вишняков.

Израиль может стать 25-й страной, которая признает Голодомор геноцидом украинского народа. Окончательное количество жертв этой трагедии, согласно решению Апелляционного суда Киева, 10 млн 65 тыс. человек.