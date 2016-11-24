ЕС предоставит более 16 миллионов евро на борьбу с коррупцией в Украине

Как сообщает собственный корреспондент УНИАН, документ был подписан в четверг в Брюсселе в рамках 18-го саммита Украина-ЕС.

В аннотации к документу сказано, что общий бюджет мероприятия составляет 16,34 млн евро, из которых 15 млн евро является взносом ЕС, а 1,34 млн евро - взнос Министерства иностранных дел Дании.

Предполагается, что эти средства будут направлены на усиление возможностей органов государственной власти, ответственных за борьбу с коррупцией: Национального антикоррупционного бюро Украины, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, а также для обеспечения честности работников других учреждений и органов юстиции.

Также это финансирование будет направлено на улучшение парламентского надзора за процессом реализации реформ и возможностей Верховной Рады Украины анализировать и совершенствовать стратегическую и нормативно-правовую базу, в том числе путем создания международного консультативного совета Комитета ВРУ по вопросам предотвращения и противодействия коррупции.

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Кроме того, средства будут направлены на привлечение гражданского общества и средств массовой информации к осуществлению антикоррупционных мероприятий, в частности путем популяризации «следственной журналистики», а также сотрудничества с заинтересованными местными органами власти в рамках пилотных проектов «Чистый город» с целью демонстрации позитивных изменений, которые может принести эффективное противодействие коррупции.

Выполнение вышеуказанных целей позволит создать в Украине единый центр поддержки учреждений, деятельность которых направлена на противодействие коррупции. Координацию между компонентами проекта и заинтересованными сторонами будет обеспечивать новосозданный Руководящий комитет, в состав которого войдут представители бенефициариев, исполнителя мероприятия и соответствующих служб ЕС.

Помощь будет предоставляться в форме специализированной краткосрочной и долгосрочной информационно-консультативной поддержки, а также путем предоставления оборудования, проведения мероприятий по обмену опытом, обучения и аналитических исследований. Реализация мероприятия будет осуществляться в основном в Киеве, а также в отдельных регионах Украины.

Реализация проекта начнется в конце 2016 при непосредственном участии МИД Дании, которая в настоящее время уже участвует в реализации в Украине антикоррупционной инициативы в рамках Программы развития ООН, с привлечением компетентных учреждений государств - членов ЕС. Срок реализации проекта: операционная фаза - 42 месяца, заключительная фаза - 24 месяца.