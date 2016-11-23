Тимошенко о своей декларации: кто думает, что у меня есть миллиарды, - ищите

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Тимошенко сказала на брифинге, отвечая на вопрос журналистов, есть ли у нее средства на еду, поскольку она задекларировала очень скромные доходы и имущество.

“Я вступила в политику в 1997 году и тогда же полностью прекратила какой-либо бизнес. Я 20 лет не занимаюсь никаким бизнесом”, - сказала она.

Также Тимошенко добавила, что ее муж занимается средним бизнесом, и об этом сказано в ее декларации.

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Кроме того, она уверила, что другого состояния, кроме задекларированного, она не имеет.

“И поэтому, кто думает, что у меня есть миллиарды, — ищите”, - подчеркнула Тимошенко.

Как сообщалось, в электронной декларации Тимошенко указала, что в 2015 году получила только зарплату как народный депутат – всего 75 тыс. 616 грн и еще 80 тыс. 559 грн получила на исполнение депутатских полномочий.

Также она написала, что имеет квартиру в Днепре площадью 59,4 кв и арендует дом площадью 588 кв. м в поселке Козин Киевской области.