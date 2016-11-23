Климкин назвал возможную дату встречи глав МИД в "нормандском формате"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин после заседания правительства в среду.

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"Мы обсуждаем эту дату (возможной встречи - УНИАН). Недавно я разговаривал с Франком Вальтером-Штайнмайером. Мы определили как возможную следующую дату – 29 ноября. Обсуждаются различные места. Но, конечно, это зависит от того, что мы можем реально показать в плане результатов", - сказал он.

По словам Климкина, это может быть прогресс в сфере безопасности.

«Конечно, очень важный для меня момент - это гуманитарная сфера. Сейчас мы работаем очень плотно с Международным Красным крестом для того, чтобы он хоть минимальный доступ получил. Очень надеюсь на прогресс в ближайшие дни. Но в целом мы должны стремиться к освобождению заложников, а не только к организации доступа Красного креста», - сказал глава МИД.

Относительно «дорожной карты», отметил Климкин, то он не видит прогресса в ее согласовании.

«Пока что российская сторона отбивается от существенных шагов по безопасности, которые должны быть осуществлены именно сейчас. И эти шаги заключаются в том, чтобы ОБСЕ действительно эффективно контролировало участок украинско-российской границы, которая пока что нами не контролируется, чтобы ОБСЕ контролировала всю территорию Донбасса и начало шаги по разоружению... И третий момент - это согласование мандата и согласования плана размещения миссии, которая должна обеспечить выборы. Вокруг этих трех вопросов ведется дискуссия. Пока что прогресса там нет», - добавил глава внешнеполитического ведомства.