Наблюдатели ОБСЕ до сих пор не имеют доступа к пунктам разведения вооружения на Донбассе

Об этом сообщили в миссии ОБСЕ 20 ноября.

Отмечается, что Вооруженные силы Украины, а также боевики "ЛНР" и "ДНР" не смогли гарантировать безопасность наблюдателей СММ ОБСЕ из-за возможного заминирования территории.

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"Доступ СММ на всех трех участках разведение остается ограниченным, однако наблюдатели могут осуществить мониторинг некоторых зон на этих участках", - отметили в миссии.

В ОБСЕ отметили, что СЦКК должно способствовать обеспечению безопасного и беспрепятственного доступа, координировать разминирования.

Как сообщал УНИАН ранее, СММ ОБСЕ зафиксировала 17 ноября 460 взрывов в Донецкой области и 59 - в Луганской. Отмечается, что значительная часть взрывов была зафиксирована в районе Авдеевки.