Порошенко рассказал о роли Евромайдана для Украины и когда будет введен безвизовый режим

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в обращении к украинскому народу по случаю Дня Достоинства и Свободы.

«Именно Евромайдан, Революция Достоинства и светлой памяти Небесная сотня бесповоротно определили европейский вектор Украины», - отметил Порошенко.

«Мы движемся в правильном направлении и в правильных целях. И путь к европейским звездам, как и любой другой, пролегает сквозь тернии - per aspera ad astra», - добавил президент.

Порошенко сообщил, что Европейский Союз в ближайшее время предоставит Украине безвизовый режим после согласования внутренних процедур.

«Мы реализовали 144 пункта Плана действий по визовой либерализации, совершив при этом ряд чрезвычайно важных для нас самих реформ», - констатировал президент.

Президент напомнил, что на этой неделе Совет Евросоюза единогласно принял решение, которым признал полное выполнение Украиной всех обязательств.

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«Он задекларировала четкую политическую волю Союза и всех его членов предоставить нам безвизовый режим в ближайшее время, после согласования некоторых их сугубо внутренних процедур Европейского Союза», - заявил президент.

Как сообщал УНИАН, 17 ноября Европейский Союз на уровне Комитета постоянных представителей стран - членов ЕС (COREPER) одобрил позицию Совета ЕС относительно безвизового режима для Украины, согласившись с предложением Европейской комиссии предоставить такой режим.

Окончательное решение должно быть утверждено Европейским парламентом и Советом ЕС после проведения межинституциональных переговоров.

Напомним, 20 апреля Еврокомиссия предложила Европарламенту и Совету ЕС отменить визы для граждан Украины. Это предложение является следствием положительной оценки, предоставленной Еврокомиссией в декабре прошлого года. В ней, в частности, содержится подтверждение того, что Украина выполнила все критерии в рамках плана действий по визовой либерализации.

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26 сентября комитет Европарламента по вопросам гражданских свобод, юстиции и внутренних дел (LIBE) поддержал доклад о предоставлении Украине безвизового режима и предоставил мандат на начало переговоров между институтами ЕС.

По убеждению президента Порошенко, Украина получит решение о введении безвизового режима со стороны Европейского Союза к саммиту Украина-ЕС 24 ноября.