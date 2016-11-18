У ГПУ есть основания подозревать руководство Кривого Рога в хищении госсредств - Луценко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам на совместной пресс-конференции с председателем Службы безопасности Украины Василием Грицаком.

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"Обыски были не только во Львове, но и в Кривом Роге, где у нас уже серьезные основания подозревать городское руководство в хищении государственных средств", - заявил генпрокурор.

"Они происходят в других городах. Сегодня, например, в Менской колонии, также не чужой мне, оказалось, что заместитель за деньги отпускал заключенных на условно-досрочное освобождение, и много-много других вещей, которые делаются в ежедневном режиме", - подчеркнул Луценко.