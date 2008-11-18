У Ющенко уже не делают трагедии из ПДЧ

Заместитель главы Секретариата Президента Андрей ГОНЧАРУК считает, что не стоит делать трагедию, если Украину не пригласят присоединиться к ПДЧ в декабре на встрече министров иностранных дел стран-членов НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Секретариате Президента.

"Я бы не делал из этого трагедии", - сказал А.ГОНЧАРУК.

Между тем в Секретариате Президента надеются, что НАТО на следующем саммите подтвердит свою позицию относительно принципа «открытых дверей» для Украины.

По словам А.ГОНЧАРУКА, в канун саммита НАТО на уровне министров иностранных дел в Брюсселе украинская сторона считает наиболее важным подтверждение принципа «открытых дверей» Альянса для потенциальных стран-членов.

«Главное, что двери НАТО должны оставаться открытыми», - подчеркнул А.ГОНЧАРУК.

Он напомнил, что на Бухарестском саммите в апреле было принято принципиальное решение о том, что Украина будет членом НАТО. Следовательно, заявление Генерального секретаря НАТО о намерениях придерживаться своих обязательств относительно будущего членства Украины, является очередным подтверждением принципа открытости Альянса для новых стран со стороны самого руководства НАТО.

Он указал на успешное выполнение Украиной ежегодных целевых планов НАТО, который фактически приближает Украину к соответствию требованиям и стандартам НАТО.