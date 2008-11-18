Эксперты определили «правительство профи», способное выйти из кризиса

Как передает корреспондент УНИАН, Комитет избирателей Украины 13-17 ноября провел опрос 53-х экспертов из Киева и регионов, в результате которого получил список так называемого ”правительства технократов”, способного вывести Украину из экономического кризиса. Персональный состав “правительства профессионалов” презентовали председатель правления КИУ Игорь ПОПОВ и пресс-секретарь КИУ Александр ЧЕРНЕНКО сегодня во время пресс-конференции.

Так, по оценкам экспертов, самой оптимальной кандидатурой на должность премьер-министра является нынешняя глава правительства Юлия ТИМОШЕНКО (17%). Наилучшими кандидатурами на должность первого вице-премьера эксперты считают бывшего первого вице-премьера Николая АЗАРОВА и экс-председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА (по 11%).

Также, по мнению экспертов, министром экономики должен остаться Богдан ДАНИЛИШИН (28,3%), министром финансов - Виктор ПИНЗЕНИК (43,4%). Она считают, что Министерство угольной промышленности может возглавить совладелец корпорации "Индустриальный Союз Донбасса", экс-секретарь СНБО Виталий ГАЙДУК (32%), или народный депутат Виктор ТОПОЛОВ (28,3%), а Министерство топлива и энергетики – также В.ГАЙДУК (37,7%) или экс-министр топлива и энергетики Юрий БОЙКО (26,4%).

Должность министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, по результатам опроса, должен сохранить Алексей КУЧЕРЕНКО (37,7%). А вот министром транспорта и связи эксперты видят губернатора Днепропетровской области, экс-министра транспорта Виктора БОНДАРЯ (35,8%), нынешнего руководителя этого ведомства Иосифа ВИНСКОГО поддержали лишь 24,5% опрошенных экспертов.

В то же время, наилучшим кандидатом на должность министра иностранных дел эксперты считают заместителя главы Секретариата Президента Украины Александра ЧАЛОГО (41,5%) (нынешнего главу МИД Владимира ОГРЫЗКО поддержали 28,3% опрошенных), а на должность министра обороны – председателя парламентского комитета по вопросам национальной безопасности и обороны Анатолия ГРИЦЕНКО (54,7%).

Во главе Министерства внутренних дел, по оценкам экспертов, должен находиться нынешний руководитель Юрий ЛУЦЕНКО (33,5%). Министром юстиции, считают респонденты, эффективнее всего также может работать нынешний руководитель ведомства Николай ОНИЩУК (43,4%), а министром образования и науки - Иван ВАКАРЧУК, деятельность которого поддержали 49% опрошенных экспертов.

Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Раису БОГАТЫРЕВУ, по данным опроса, эксперты считают одной из самых оптимальных кандидатур на эту должность – ее поддержали почти 20% респондентов.

Безусловным лидером на должность главы Национального банка Украины среди экспертов является А.ЯЦЕНЮК (почти 40%), составить конкуренцию которому, считают специалисты, может лишь председатель совета НБУ Петр ПОРОШЕНКО (28,3%).

Должность председателя Верховной Рады Украины, с точки зрения большинства опрошенных экспертов, может занять председатель Народной партии Владимир ЛИТВИН (32%) или народный депутат Иван ПЛЮЩ (почти 21%).

В то же время большинство экспертов скептически относятся к возможности формирования „правительства технократов”, в котором не будут учитывать партийную принадлежность, и только 36% считают, что такое правительство способно быстро спасти экономику Украины от кризиса.