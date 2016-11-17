Порошенко призвал ЕС предоставить Украине безвиз "без проволочек"

Президент Петр Порошенко призвал ЕС выполнить свои обязательства и завершить процесс предоставления безвизового режима Украине. Об этом глава государства написал в своем Twitter.

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"Призываю ЕС завершить процесс предоставления безвизового режима для Украины без дальнейших проволочек и выполнить свои обязательства", – написал Порошенко.

Призываю ЕС завершить процесс предоставления безвизового режима для Украины без дальнейших проволочек и выполнить свои обязательства — Петр Порошенко (@poroshenko) 17 ноября 2016 г.

При этом Порошенко приветствовал решение комитета постоянных представителей государств-членов ЕС о механизме запуска безвизового режима для Украины.

"Приветствую долгожданное решение Совета ЕС на уровне послов о безвіз для Украины", – отметил он.

Поздравляю долгожданное решение Совета ЕС на уровне послов о безвіз для Украины — Петр Порошенко (@poroshenko) 17 ноября 2016 г.

Напомним, ЕС на уровне послов принял позицию на межинституционные переговоры по безвиза для Украины. Окончательное решение еще должны утвердить Европарламент и Совет ЕС.

«Окончательное решение должно быть утверждено Европейским парламентом и Советом ЕС после проведения межинституциональных переговоров. «17 ноября Комитет постоянных представителей согласовал от имени Совета позицию на переговоры по визовой либерализации для Украины. Комитет подтвердил предложение Комиссии предоставить безвизовый въезд для граждан ЕС во время поездок на территорию Украины и для граждан этой страны во время поездок в ЕС на срок пребывания до 90 дней в течение 180-дневного периода», - говорится в решении.