В Раде нашелся человек, который не хочет быть спикером

Фракция НУ-НС рассматривала возможность выдвижения Вячеслава Кириленко на должность спикера парламента. Об этом журналистам сообщил НУ-НСовец Роман Зварыч, пишет Украинская правда.

"Этот вопрос рассматривался на фракции. Я думаю, что Кириленко тоже может быть достойной кандидатурой, но сам Вячеслав Анатольевич попросил не рассматривать его кандидатуру на данном этапе", - сказал он.

Вместе с тем лидер фракции БЮТ Иван Кириленко заявил, что БЮТ готов поддержать кандидатуру лидера НУ-НС в случае возврата к формату демократической коалиции.

"Это правда. Мы ради возобновления предыдущего состава демократической коалиции – или в составе двух или трех – готовы поддержать любую кандидатуру, которую поддержит "Наша Украина", - сказал он.

"Я обратился к Вячеславу лично. Он сказал, что снял свою кандидатуру на фракции. Возможно, он не набирает голоса, однако мы готовы поддержать и другую кандидатуру, например Ивана Плюща при условии, что мы возобновляем коалицию и берем на себя ответственность вместе с главой Верховной Рады", - добавил Кириленко.

По его словам, при таких же условиях БЮТ может поддержать и кандидатуру Владимира Литвина.