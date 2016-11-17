В МИД России жалуются, что администрация Обамы "пакостит напоследок"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом на брифинге в Москве сказала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Принятое Вашингтоном 14 ноября решение ввести в свой антироссийский санкционный список шесть депутатов Госдумы от Крыма и Севастополя. Этот шаг не может не вызывать сожаления», - сказала Захарова, отметив, что об этом пойдет речь в ходе переговоров глав внешнеполитических ведомств РФ и США.

«О каком сожалении мы говорим? О сожалении по поводу полного отрыва Белого дома от реальности, от такого инстинктивного желания уходящей администрации Барака Обамы напакостить напоследок, хотя и так было сделано немало. Мне кажется, больше можно не стараться», - сказала она.

Захарова не исключает, что действующая администрация президента США на «этом не успокоится».

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«Есть опасения, что до последнего своего дня атмосфера отношений со стороны Белого дома будет постоянно портится. Такое ощущение есть. Мы, конечно, надеемся, что на смену таким разрушителям, просто терминаторам российско-американских отношений в Вашингтоне придут люди, которые будут относится к двухстороннему сотрудничеству бережнее», - сказала она.

Захарова заявила, что через санкции на Россию повлиять не удастся.

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Как сообщал УНИАН, США 14 ноября ввели санкции против шести "депутатов" Госдумы от аннексированного Крыма.

Так, санкции введены против экс-заместителя "председателя правительства" Крыма Руслана Бальбека, а также "депутатов" Константина Бахарева, Дмитрия Белика, Андрея Козенко, Светланы Савченко, Павла Шперова.

Ранее против этих «депутатов» санкции ввел Европейский Союз.