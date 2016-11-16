Порошенко и Байден по телефону обсудили координацию международных усилий по давлению на Россию

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента Украины, об этом шла речь во время телефонного разговора Порошенко и Байдена.

Отмечается, что собеседники обсудили актуальные вопросы сотрудничества между Украиной и Соединенными Штатами и региональной безопасности в контексте результатов президентских выборов.

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«Порошенко и Байден отметили важность координации усилий по обеспечению выполнения Россией обязательств в соответствии с Минскими договоренностями и сохранения политики международных санкции против России до полного восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины», - сказано в сообщении.

Также особое внимание собеседники уделили продолжению поддержки реформ в Украине, которые начали приносить ощутимые результаты, добавили в пресс-службе.